Vertenza netturbini a Floridia, tra domani e dopodomani gli stipendi di ottobre e novembre

Sono stati avviati al Comune di Floridia i mandati di pagamento per i 42 operatori ecologici della Prosat che dal scorso mese di settembre non percepiscono gli stipendi. Tra domani e dopodomani, sarà l'amministrazione guidata da Marco Carianni a salvare le spettanze di ottobre e novembre e quel che rimane della 14esima mensilità. I netturbini di Floridia intendono però puntualizzare che 'grazie alla rinuncia momentanea della loro tredicesima, permetterà alla Prosat di avere liquidità , quindi di potere anche gli stipendi agli amministrativi in forza all'azienda ".