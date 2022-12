Finanza sequestra droga e pistola: un arresto a Palermo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo e sequestrato una pistola calibro "steyr 9mm" e 93 cartucce, oltre a 18 dosi di sostanza stupefacente di vario tipo tra cui crack, cocaina e hashish.

L'indagato è stato sorpreso mentre spacciava in una via del quartiere Ballarò. Una volta perquisito è stato trovato in possesso di una dose di crack e una di hashish. Individuato anche il luogo in cui potesse detenere ulteriori quantitativi, gli investigatori hanno sequestrato due involucri contenenti ulteriori 10 dosi di crack per un totale di 1,3 grammi, 1 grammo presumibilmente di cocaina e 5 dosi di hashish, per un totale di 5 grammi. Inoltre, in casa dell'uomo, all'interno di una valigetta nascosta in una camera, è stata trovata una pistola calibro "steyr 9mm" e anche 93 cartucce. L'indagato, privo di porto d'armi è stato arrestato per la detenzione illegale dell'arma e delle munizioni e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La convivente giunta sul posto è stata denunciata per la detenzione dell'arma e delle cartucce presso l'abitazione nella sua disponibilità. Sulla pistola verranno effettuati gli accertamenti al fine di verificarne la provenienza ed eventuali precedenti utilizzi.