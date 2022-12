I sindaci del Ragusano: la situazione sanitaria è critica

"La sanità iblea patisce note e diffuse criticità che penalizzano tutti i presidi ospedalieri della provincia, e più in generale l'attività sanitaria del territorio.

In questo contesto, che la Regione non si decida alla nomina dei nuovi vertici dell'Azienda Sanitaria è inaccettabile". È questa la posizione dei sindaci del Comuni della Provincia di Ragusa, che rivolgono un appello al Governo Regionale: "Chiediamo quindi che si provveda quanto prima alla nomina, restituendo ai sindaci ed ai territori la naturale funzione di orientamento delle scelte, con l'obiettivo di mettere al centro il benessere del paziente e il diritto degli operatori sanitari a lavorare nelle migliori condizioni possibili".