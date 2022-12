Sortino, finanziato restauro della Chiesa del Carmine

Finanziamento di 695.000 Euro con fondi del PNRR per il restauro della Chiesa del Carmine di Sortino, che permetterà finalmente di renderla pienamente fruibile ed integrata al resto della struttura Museale che, oltre ad ospitare importanti reperti di Pantalica, di Sortino Diruta e della civiltà contadina, permetterà alla cittadina di Sortino di disporre di uno spazio da adibire a mostre ed eventi culturali di grande rilievo.

"Abbiamo avuto rassicurazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa" afferma l’assessore Milena Tuccitto "che entro il mese di Gennaio 2023 verrà avviata la procedura di gara per il Restauro del Pavimento in ceramica del Monastero delle Benedettine, finanziato anch’esso dal Fondo per il Culto con i fondi ordinari, ma per cui era stato richiesto una integrazione per l’aggiornamento dei prezzi, solo ora ottenuto".