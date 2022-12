Modica, la Corte dei Conti approva piano riequilibrio finanziario del Comune

"La camera di consiglio dell’adunanza in contraddittorio che si è tenuto ieri 20 dicembre 2022, alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha dato esito positivo". L'annuncio ufficiale è stato dato dal Commissario straordinario del Comune, Domenica Ficano: è stato approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Modica. "Devo ringraziare - afferma il commissario in una nota - quanti hanno collaborato e lavorato alla stesura del contraddittorio. E’ passato poco dal mio insediamento, quando già in data 14 luglio 2022 ho dovuto lavorare sui contenuti della relazione del Magistrato istruttore del primo giugno 2022, in ordine al Piano di Riequilibrio dell’Ente, che è stato oggetto di rimodulazione ai fini della rideterminazione. Devo dire che è stato un lavoro enorme, fatto con competenza, sacrifici e abnegazione da tutti gli attori coinvolti. Oggi, mi ritengo soddisfatta e felice per come si è risolta la vicenda, ma soprattutto sono felice per la Città di Modica".

A commentare l'esito positivo, anche l'ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate, parlamentare regionale della DC. "Con questa sentenza - afferma l'onorevole Abbate - i giudici hanno scacciato definitivamente lo spettro del dissesto finanziario per l’Ente di Palazzo S. Domenico certificando il buon operato dell’Amministrazione uscente. Ho appreso dalla voce del Commissario che ringrazio per l’impegno profuso in questi mesi ed oggi in audizione, la stupenda notizia che è la vittoria di tutta la Città. E’ la vittoria di chi ha sempre creduto in quello che si stava facendo a dispetto delle chiacchiere e delle speculazioni che sono arrivate da più parti con l’unico obiettivo di destabilizzare la nostra Amministrazione. Ringrazio tutti i miei consiglieri e gli assessori delle due legislature che hanno portato avanti l’attività amministrativa riuscendo a fare la differenza pur barcamenandosi tra fondi risicati e problemi finanziari. Permettetemi poi una menzione particolare per Anna Maria Aiello che ha svolto un lavoro impagabile in questi anni e se oggi il parere è stato positivo c’è tanto del suo operato in questo”.