Nuovo vescovo della Diocesi di Noto: è Salvatore Rumeo. Arriva da Caltanissetta

Potrebbe essere il sacerdote professor Salvatore Rumeo, della Diocesi di Caltanissetta, il nuovo vescovo di Noto. Domani, alle 12, l'annuncio nella Cattedrale di Noto. Rumeo sostituisce monsignor Antonio Staglianò. A confermare le indicazioni sulla nuova nomina, la convocazione dell'assemblea dei presbiteri, dei diaconi, dei consacrati/e e di tutto il popolo di Dio, oltre che nella Diocesi netina, anche in quella di Caltanissetta prevista Giovedì 22 Dicembre 2022 alle 11:30 presso la Cappella Maggiore del Seminario per un momento di preghiera e di comunicazioni urgenti. Questa convocazione segue la comunicazione pubblicata oggi, mercoledì, all’ora di pranzo sui canali social ufficiali della Diocesi di Noto.

Don Salvatore Rumeo, classe 1966, originario della diocesi nissena, attualmente parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Caltanissetta, docente di catechetica e teologia pastorale presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano nonché anche responsabile dell’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Finisce, quindi, nella Diocesi di Noto, l'era di Staglianò, conosciuto anche come il "monsignore con la chitarra" per il modo di attirare i giovani in Chiesa e di trasmettere il messaggio del Vangelo attraverso le canzoni.