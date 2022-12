Il nuovo calendario dei clown dottori: è arrivato "Orto in condotta, impariamo dalle piante"

I variegati colori della natura, tra verdure, frutti ed ortaggi, sono i protagonisti assoluti del nuovo ed atteso “Clowndario 2023” firmato dall’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Su” e per questa nuova edizione intitolato “Orto in condotta – Impariamo con le piante”. Un viaggio tra le stagionalità delle piante e dei loro frutti, i loro colori e la loro bontà che trapela grazie alle delicate illustrazioni di Maria Chiara Salemi che accompagnano, mese per mese, con l’allegria tipica dei clown dottori e in continuità con il progetto “Libere Tenerezze, Laudato Si” che ha permesso di realizzare un orto di grandi dimensioni all’interno del carcere di Ragusa. L’associazione “Ci Ridiamo Sù”, con questo nuovo clowndario, si propone di poter parlare di ascolto e rispetto di sé stessi e dell’ambiente che ci circonda, di legalità, di crescita, di sensibilità e partecipazione, di presa in cura di contesti complessi, dei disagi che si vivono in situazioni al limite.