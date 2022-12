Calcio, serie D: il Catania continua la sua corsa, battuto anche il Trapani dopo un inizio con brivido

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Pur con qualche patema di troppo. Il Catania chiude il girone d’andata ed il 2022 con un prezioso successo per 2 a 1 ottenuto in rimonta sul Trapani. Passano in vantaggio i granata al 33’ con un rigore trasformato da Kosovan, ma, prima del giallo sulla rete di Jefferson (l’arbitro non convalida), gli etnei rimontano nel secondo tempo con Palermo e Rizzo. Il Catania chiude questa prima parte di campionato a quota 42 punti, in perfetta corsa promozione: rimane di dieci punti il vantaggio sulle avversarie.

(Foto: La Sicilia)