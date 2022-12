E' Roccella Ionica il porto sicuro assegnato alla Rise Above. La nave dell'ong tedesca Mission Lifeline ieri aveva preso a bordo oltre 80 migranti da un barchino sovraccarico. "Più della metà sono minorenni e non accompagnati", ha spiegato l'equipaggio. Per un uomo e una donna è stata necessaria l'evacuazione medica: una motovedetta della Guardia costiera li ha condotti ieri a Lampedusa.