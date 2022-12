Manovra, al via alla Camera l'esame del testo

Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. In base alle previsioni della conferenza dei capigruppo non sono previste votazioni fino alle 11.

Sono in corso gli interventi dei relatori. In Aula c'è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Marco Grimaldi di Avs, a inizio seduta, ha chiesto se il governo intenda rinviare il testo in commissione. Su questo, ha spiegato il vicepresidente Fabio Rampelli, "la presidenza non è in condizione di fornire risposte. Siamo in una fase in cui non sono previste votazioni".