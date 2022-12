Siracusa, era accusato di ricettazione: assolto un 39enne

Le indagini erano arrivate a considerare responsabile del reato di ricettazione Davide Cannata, 39 anni, di Noto, denunciato e finito sotto processo.

Il giudice del Tribunale di Siracusa, ha invece assolto il presunto autore del reato, dietro la difesa presentata dagli avvocati Antonino Campisi e Antonino Cappello, per non aver commesso il fatto nonostante la Pubblica Accusa ne avesse chiesto, invece, la condanna e/o reclusione ritenendo provata la penale responsabilità dello stesso all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

L'imputato era stato accusato di ricettazione per aver, a dire dell’accusa, acquistato o comunque ricevuto beni di provenienza delittuosa e di averli ceduti successivamente, e dietro compenso, ad un esercizio commerciale di Noto. Il furto, ad opera di persone rimaste ignote, è stato compiuto ai danni di una Società che si trova nella frazione sciclitana di Sampieri.