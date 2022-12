Arriva ancora dal Nisseno il nuovo vescovo di Noto: è Salvatore Rumeo

E' il sacerdote professor Salvatore Rumeo, della Diocesi di Caltanissetta, il nuovo vescovo di Noto. Oggi alle 12, l'annuncio nella Cattedrale di Noto e, in contemporanea, nella Cattedrale di Caltanissetta e dalla Sala stampa Vaticana . Rumeo sostituisce monsignor Antonio Staglianò. L'annuncio ufficiale è stato preceduto presso la Cappella Maggiore del Seminario da un momento di preghiera.

Don Salvatore Rumeo, 56 anni, è originario della diocesi nissena, attualmente parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Caltanissetta, docente di catechetica e teologia pastorale presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano nonché anche responsabile dell’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Finisce, quindi, nella Diocesi di Noto, l'era di Staglianò, conosciuto anche come il "monsignore con la chitarra" per il modo di attirare i giovani in Chiesa e di trasmettere il messaggio del Vangelo attraverso le canzoni.

Staglianò è statpo nominato vescovo di Noto il 22 gennaio 2009 da papa Benedetto XVI , al posto di Mariano Crociata, precedentemente nominato segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il 19 marzo seguente ha ricevuto l'ordinazione episcopale, nel PalaMilone a Crotone, dal cardinale Camillo Ruini, co-consacranti l'arcivescovo Domenico Graziani, il vescovo Mariano Crociata e gli arcivescovi Paolo Romeo e Vittorio Luigi Mondello. Il 2 aprile ha preso possesso della diocesi di Noto.

Il 6 agosto di quest'anno papa Francesco lo ha nominato presidente della Pontificia accademia di teologia con decorrenza dal 1º settembre successivo. Contestualmente lo stesso papa lo ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Noto. La nomina di Salvatore Rumeo arriva dopo una "vacatio" di quattro mesi della Diocesi netina, periodo che, secondo numerose indiscrezioni, avrebbe dovuto essere molto più breve. Non si giustificherebbe, insomma, un tale ritardo per la nomina di un nuovo vescovo.

Don Salvatore Rumeo non è insignito dell'ordine episcopale per cui dovrà essere ordinato vescovo prima di iniziare il ministero episcopale a Noto.

La provenienza dalla Diocesi di Caltanissetta (dove il vescovo, dal 2003 è il vittoriese Mario Russotto) è la particolarità dei vescovi nominati negli ultimi tre anni: oltre a monsignor Salvatore Rumeo, provengono da Caltanissetta monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, e monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.