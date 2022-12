Ad Acate va in scena "Il Presepe degli artisti" al Castello dei Principi di Biscari

Il Natale post pandemia presenta ad Acate un ricco ventaglio di iniziative che sta impegnando come non mai scuole, associazioni, imprenditoria, privati e, naturalmente, l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato “Il presepe degli artisti”, la prima collettiva con esposizione di opere a tema biblico, che sarà inaugurata domenica, alle 19, nelle sale del Castello dei Principi di Biscari. A ideare e coinvolgere gli artisti locali è stato Marco Iacono (nella foto), anch’egli scultore e pittore con un curriculum di tutto rispetto: “Non si tratta - tiene subito a precisare - di una mostra di presepi tradizionali, ma della rappresentazione dei 25 temi biblici che vanno dalla Creazione alla Resurrezione di Gesù Cristo. Le opere – continua Iacono - sono state realizzate con diverse tecniche: pittura, scultura, fotografia, grafica multimediale, collage, e per includere le altre forme d'arte presenti nel nostro paese, ho pensato di inserire nella serata del 26 dicembre una performance realizzata dagli attori Matilde Masaracchio e Ambra Denaro, accompagnata dal chitarrista Francesco Salemi”.

Un capolavoro sembra già la locandina : “ La paternità è di Giovanni Re, di Roland DG Europe, mentre l'opera relativa al tema "Gesù e i bambini " è stata realizzata da quattro giovanissimi artisti (Giovanni Iacono, Gianmarco Lantino, Mattia Polizzi e Emilia Stornello).

Grande la soddisfazione di Iacono che ha coinvolto anche acatesi non più residenti : “ I loro sì mi hanno dato la spinta per andare avanti e superare le difficoltà incontrate. Spero che questa sia solo la prima di tante altre iniziative artistiche e culturali e che questo evento possa avere un prosieguo anche con le future amministrazioni. Mi corre l’obbligo di ringraziare il sindaco Di Natale e l'assessore Lantino per aver creduto e sostenuto questo progetto innovativo”.

L’elenco completo degli artisti: Andrea Zambuto, Alessandro Carrubba, Andrea Frasca, Ambra Denaro, Carmelo Gallo, David Cona, Emilia Stornello, Fedele Ferlante, Francesco Lantino, Francesco Salemi, Gianmarco Lantino, Giovanni Iacono, Giovanni Re, Giuseppe Barresi, Guido Carpinteri, Irene Cammarana, Laura Raffo, Lucia Galofaro, Linda Puccio, Marco Iacono, Maria Gina Lima, Matilde Masaracchio, Mattia Polizzi, Nives Pinnavaria, Rita Serafico, Roberta Denaro, Salvatore Cutrone, Sarah Di Cunta, Toti Iacono.

Marco Iacono, 48 anni, fin dall’adolescenza ha sentito dentro di sé una forza che lo ha spinto a trasferire nella pittura e nella scultura ogni elemento della realtà, ogni immagine osservata ed ogni emozione provata, cerca sempre di privilegiare il suo rapporto con la materia. La sua produzione artistica è caratterizzata dalla presenza di temi introspettivi e dalla ricerca personale di nuove tecniche.

Nel suo lungo curriculum numerose personali, collettive ed estemporanee, le scenografie di compagnie teatrali, carri allegorici e film documentari. Quest’anno ha partecipato al XXIX Concorso di Ceramica Contemporanea del Comune di Grottaglie, con l’opera di grande attualità “Sbarchi”, rientrata tra i finalisti.