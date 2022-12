L'Avimecc Volley Modica torna ad allenarsi per preparare il derby di Sicilia a Catania

Concluso il girone di andata con la sconfitta interna con Tuscania, l'Avimecc Volley Modica torna in palestra per iniziare gli allenamenti in vista del girone di ritorno che vedrà il sestetto biancoazzurro, impegnato giorno 26 dicembre al “PalaCatania” ospite della Farmitalia.

A fare un piccolo resoconto della fase ascendente del campionato e come la squadra si prepara per affrontare il girone di ritorno è il capitano Stefano Chillemi (nella foto).

“Sicuramente – spiega il capitano dell'Avimecc Volley Modica – potevamo fare di più, anche se quest'anno il campionato è molto equilibrato e si può vincere o perdere con qualsiasi squadra, noi dal canto nostro abbiamo perso qualche punto sia in casa, sia fuori, ma ora inizia il girone di ritorno e in queste tredici partite daremo il massimo per cercare di mostrare il nostro valore reale. Il nostro girone di andata – continua – è stato molto altalenante, abbiamo fatto prestazioni di alto livello, ma anche alcune a dir poco disastrose, ma ci può stare perchè siamo una squadra giovane. Ora il nostro obiettivo è quello di ripartire subito e dare il massimo in campo senza guardare l'avversario di turno. Sarà fondamentale dare il massimo in allenamento perchè poi il campo sarà lo specchio di quello che facciamo in palestra giornalmente. Si riparte con un il derby di Catania, una delle squadre più accreditate del nostro girone che punta alla promozione in serie A2, avranno voglia di “vendicare” la sconfitta dell'andata al “PalaRizza”, ma è un derby che è molto sentito da tutti e quindi ci aspettiamo un pubblico caloroso. Noi - conclude Stefano Chillemi – prepareremo la partita come sempre a cominciare da oggi alla ripresa degli allenamenti dove dovremo rimanere concentrati sapendo che se vogliamo provare a vincere oltre alla tecnica, dovremo metterci anche il cuore”.