'Caso Denise', chiesti 2 anni per l'ex Pm di Marsala Maria Angioni

Il pm Roberto Piscitello ha chiesto la condanna a due anni di carcere dell'ex magistrata Maria Angioni, accusata di false informazioni a pubblico ministero.

L'ex pm, che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, è imputata di aver mentito ai colleghi della Procura di Marsala denunciando depistaggi e omissioni nell'inchiesta sul sequestro della bambina.

"Angioni ha mostrato assoluto spregio della Giustizia, ha ingannato il pubblico ministero ed il giudice tutte le volte in cui ha preso la parola; ha presentato confusi documenti tanto sovrabbondanti quanto irrilevanti; ha mantenuto un comportamento ostinatamente calunnioso anche dopo la commissione del reato, infangando nei media la Polizia nei Mazara del Vallo" , ha detto Piscitello al termine della requisitoria.

"Tanto ha fatto per tenere lontana da tutti l'idea che Denise Pipitone non sia stata trovata e i colpevoli assicurati alla giustizia, per incapacità a lei attribuibili.