Covid, lieve calo di contagi nel Ragusano: 1.189 positivi

Nel Ragusano si registra, nel bollettino dell'Asp del 22 dicembre, un lieve calo di contagi rispetto al giorno precedente. I positivi al Covid sono 1.189: 1.148 si trovano in isolamento domiciliare, 41 ricoverati in ospedale. Non ci sono nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre di 643. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 30 Chiaramonte Gulfi, 121 Comiso, 2 Giarratana, 70 Ispica, 220 Modica,

3 Monterosso, 76 Pozzallo, 404 Ragusa, 33 Santa Croce Camerina, 40 Scicli, 132 Vittoria.