Calcio di Eccellenza. Pino Rigoli "chiama" Saro Marangio come preparatore atletico del Modica nuovo corso

Prima seduta di lavoro, mercoledì pomeriggio, per il Modica targato Pino Rigoli. Rigoli, ha diretto un allenamento molto intenso, in una settimana che si concluderà con lo ‘sciogliete le righe’ in vista della pausa natalizia. Rigoli, ha lavorato su schemi e soluzioni di attacco e difesa mentre la parte atletica, è stata diretta da Saro Marangio, che torna a guidare la preparazione del Modica. Marangio, proprio insieme a Rigoli, è stato protagonista delle stagioni d’oro del Modica dall’Eccellenza e sino alla C2 e vanta un curriculum di lavoro importante, iniziato 33 anni fa, a Niscemi, in serie D.

Insegnante ISEF, preparatore atletico FIGC da 22 anni con diploma conseguito a Coverciano, master in Teoria e metodologia dell’allenamento all’università di Tor Vergata, Marangio ha guidato l’assetto atletico di squadre dilettanti e professionistiche. Niscemi, appunto, ma anche Juventina Gela, Akragas, Vittoria, Giarre, Siracusa, il Modica -la squadra con cui ha lavorato di più- Cosenza, Messina, Ragusa. Da ieri, è di nuovo in rossoblù, tornando a formare con Rigoli, un assetto che ha prodotto risultati davvero eccellenti.

Già ieri, primo giorno di lavoro, Marangio ha sottoposto i giocatori disponibili ad un lavoro parecchio intenso, fondamentale per presentarsi pronti, l’8 di gennaio giorno del ritorno in campo del Modica nella prima di ritorno, al Vincenzo Barone, contro l’Acicatena