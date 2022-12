Modica, D'Antona (SI): ora rispettare piano riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’approvazione da parte della Corte dei Conti del Piano di riequilibrio del Comune di Modica. L’approvazione del Piano conferma la bontà della scelta fatta dal Consiglio Comunale nel lontano 30 dicembre 2012, nel quale fu approvata la prima versione del Piano”. Lo dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana a seguito del provvedimento positivo della Corte dei Conti.

“A differenza di quanto dichiarato dall’ex sindaco, dopo nove lunghi anni di rimodulazioni, critiche della Corte dei Conti, obiettivi intermedi non raggiunti e l’elaborazione di ben sei successive versioni, il piano approvato non ha eliminato ancora in modo definitivo il rischio del dissesto finanziario, dice D'Antona. Si chiude unicamente per il Comune una fase di incertezza mentre si apre una prospettiva, ben più impegnativa, rivolta alla puntuale attuazione entro il 2028 di tutte le misure contenute nel Piano, con lo scopo di risanare e portare ad equilibrio la situazione economica del Comune. In questa direzione l’attuale situazione finanziaria del Comune, caratterizzata da una notevole mole di debiti, da ritardi nei pagamenti e da un carente servizio di riscossione dei tributi renderà il compito ben più difficile. Spetta alle amministrazioni comunali dei prossimi sei anni, attraverso una rigorosa politica finanziaria, costituita da una equa leva fiscale e da una selezione delle spese a garanzia dei servizi ai cittadini, dare attuazione al Piano, allontanando così definitivamente il pericolo del dissesto”.