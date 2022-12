Ars, Cracolici e Chinnici in giudizio contro il ricorso Di Salvo

I deputati del Partito Democratico all'Assemblea Regionale Siciliana, Antonello Cracolici e Valentina Chinnici, hanno presentato un atto di costituzione in giudizio per resistere al ricorso proposto da Bartolomeo Di Salvo contro la Regione Siciliana, l'Ars, l'Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Palermo, l'Ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Palermo e la Prefettura di Palermo, nonché nei confronti dei deputati eletti all'Ars Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola, Ismaele La Vardera, Salvatore Geraci, Edy Tamajo, Gaspare Vitrano, Gianfranco Micciché, Mario Giambrona, Nunzia Albano, Vincenzo Figuccia, Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaglia. Cracolici e Chinnici, rappresentati dagli avvocati Francesco Stallone, Carmelo Pietro Russo, Filippo Ficano e Filippo Gallina, con il loro intervento ad opponendum ritengono il ricorso di Di Salvo "inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con riserva di proporre eventuale ricorso incidentale".Di Salvo, primo classificato nella lista Popolari e Autonomisti della provincia di Palermo, non ha ottenuto il seggio perché la lista non ha superato la soglia di sbarramento al 5% a livello provinciale. Di Salvo, candidato di punta di Saverio Romano, ha però messo in discussione la stessa costituzionalità della legge elettorale siciliana e ha presentato un ricorso al Tar. Il nocciolo della questione, infatti, riguarda i voti delle liste che non hanno superato lo sbarramento, in Sicilia contabilizzati per l'elezione del presidente collegato alla lista ma non per determinare il quoziente per la ripartizione dei candidati a livello provinciale. In occasione delle elezioni nazionali, infatti, la Cassazione ha stabilito che tutti i voti che contribuiscono all'elezione di parlamentari debbano essere contabilizzati anche per il quoziente, compresi quelli di liste che non hanno superato lo sbarramento. Il Tribunale Amministrativo Regionale si pronuncerà il 7 febbraio 2023: qualora dovesse deliberare a favore del ricorrente, potrebbero inevitabilmente mutare gli assetti all'Ars.