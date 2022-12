Solarino, Pippo Mangiafico responsabile attività produttive Odj di Malta

Cena sociale stasera a Solarino dei massimi esponenti dell'Ordine di San Giovanni (ospedalieri) di Malta. E' stata anche l'occasione per conferire al maestro pasticcere, Pippo Mangiafico, di Solarino l'onoreficenza di Responsabile delle Attività produttive del gran Priorato di Sicilia dell'OdJ Malta. All'incontro di Solarino hanno partecipato tra gli altri il Gran Priore, Francesco Cannata, il Gran Maestro, il principe Don Basilio Calì' e il capo commenda di Siracusa, Laura Liistro, che è pure la responsabile della comunicazione per l'organizzazione maltese. E' stata Laura Liistro a spiegare in sintesi le finalità dell'ODJ. "L esperienze e le professionalità di ciascuno di noi - dice Laura Liistro - e cerchiamo di investire il nostro tempo e le nostre risorse a fini benefici, facciamo tanto nell'ambito sanitario. Adesso siamo concentrati a realizzare un Centro oncologico per bambini in uno dei Paesi dell' Est Europeo. Stasera siamo contenti che Pippo Mangiafico faccia parte della nostra famiglia. Metterà a disposizione dell'Ordine, saggezza ed esperienza nel suo campo lavorativo".