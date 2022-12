Tassa di soggiorno a 10 euro, assessore Scarpinato: penalizzati turisti e albergatori”

Stangata sulla tassa di soggiorno che aumenta e arriva fino a 10 euro. Su quanto sta accadendo interviene Francesco Scarpinato, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

“L’emendamento alla manovra, proposto dal Pd sull’innalzamento fino a 10 euro della tassa di soggiorno grava sui turisti e albergatori. È una misura – dice Scarpinato – inaccettabile in un periodo di ripresa post pandemia che ha visto ridurre drasticamente gli introiti del settore. Il turismo rappresenta un volano per l’economia delle nostre città e per questo va tutelato e incentivato in tutte le sue forme e misure”.

“In un momento così delicato in cui il turismo, finalmente dopo oltre due anni di restrizioni, stava ripartendo ci lascia sorpresi la tempistica di un emendamento alla Manovra, a firma PD, in materia di imposta di soggiorno approvato in Commissione Bilancio – dichiara Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria – attraverso il quale diventa possibile alzare l’imposta di soggiorno a 10 euro nelle città che, in base alle ultime rilevazioni, abbiano avuto presenze turistiche venti volte superiori a quelle dei residenti. È un provvedimento che in una fase di riavvio del turismo rischia di compromettere il delicato recupero di destinazioni che stavano appena rialzando la testa, di caricare di ulteriori costi i turisti e di burocrazia gli albergatori".