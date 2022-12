Miss Italia 2022 è Lavinia Abate, 18 anni, romana

Lavinia Abate, 18 anni, di Roma, è Miss Italia 2022. Arrivata in finale con la fascia di Miss Lazio, aveva già vinto anche il titolo nazionale di Miss Eleganza. Frequenta l'ultimo anno di liceo. Pratica danza da 12 anni. Studia composizione e ama cantare e creare musica. Vorrebbe diventare una cantautrice o una compositrice. Ha dovuto indossare il busto per 5 anni, "una condizione che l'ha segnata profondamente, rendendo la sua adolescenza difficile", racconta. È stata incoronata a Roma da Massimo Boldi, presidente della giuria composta anche dall'attrice Fioretta Mari e dall'imitatrice Francesca Manzini, entrambe promotrici del ritorno di Miss Italia in Rai perché "è un'istituzione al pari di Sanremo" e "ha dato un'opportunità nello spettacolo a tante meravigliose e talentuose ragazze", hanno detto sul palco. La serata, in diretta streaming sul sito e sui canali social del concorso, è stata condotta da Salvo Sottile. "Quest'anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia. Le seguiremo tutte", ha annunciato la patron del concorso Patrizia Mirigliani. Seconda classificata, Carolina Vinci, Miss Sardegna e Miss Cinema. Terzo posto per Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.

FOTO ANSA