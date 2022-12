Foto osè su chat di ragazza disabile, denunciato un 21enne di Ribera

Un ventunenne di Ribera dopo avere iniziato una relazione virtuale con una ragazza del suo paese affetta da disabilità intellettiva si era fatto inviare foto intime su Whatsapp. Per questo è stato denunciato dai carabinieri per violenza sessuale su persona in condizione di inferiorità psichica. Ad accorgersi che stava succedendo qualcosa di insolito è stata la madre della giovane ragazza che, avendo notato un atteggiamento strano da parte della figlia e recuperato il contenuto delle chat, si è recata dai carabinieri per denunciare l'episodio. I militari dell'Arma hanno sequestrato il telefonino dove sono state rinvenute le foto che ora sono oggetto dell'indagine. La vicenda è cominciata all'inizio di dicembre, quando tra i due giovani inizia una corrispondenza in chat. In breve tempo si è passati da semplici conversazioni a immagini dai contenuti espliciti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Sciacca.