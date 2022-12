'Caso Denise a Mazara', la madre Piera Maggio: "Ci abbiamo rimesso solo noi"

"E comunque, chi ci ha rimesso tanto siamo noi. Soprattutto Denise", scrive Piera Maggio su facebook, all'indomani della condannata a un anno con pena sospesa all'ex pm Maria Angioni, imputata per false dichiarazioni nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone. La mamma della piccola, scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, ha poi aggiunto tra i commenti dello stesso post il seguente commento: "Fare una lunga pausa di riflessione ogni tanto non farebbe male. Magari per chiedersi a quali conseguenze può portare ogni singola nostra azione per e per gli altri. Che facciamo adesso? Inizia nuovamente il massacro? Con congetture e allusioni che portano a tutto tranne alla verità?".