Caro voli per la Sicilia, Maurizio Gasparri (Fi): è intollerabile

"Ha fatto bene l'autorità Antitrust con il piano istruttoria nei confronti delle compagnie aeree che stanno praticando dei prezzi incredibili per i collegamenti con la Sicilia. Il presidente Schifani aveva già posto questo problema e credo che sia necessario un intervento immediato. Chi viaggia da e per la Sicilia è costretto a subire un salasso intollerabile.

L'Antitrust deve intervenire con immediatezza e le compagnie aeree si devono vergognare per come stanno trattando il popolo siciliano. Una situazione insostenibile che deve essere stroncata al più presto". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.