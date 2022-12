Aperta a Floridia la 'scatola dei desideri' per la felicità di 65 bambini

Salti di gioia, qualche lacrima e grandi emozioni. E' quanto hanno provato questa mattina i 65 bambini ospiti nelle Case famiglia, o case rifugio di Floridia. L'iniziativa organizzata dalla vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, Marieve Paparella è stata originale, e nessun altro comune della provincia di Siracusa ha avuto la stessa idea. Ogni bambino ha scritto la sua letterina a Babbo Natale per chiedergli quale dono avrebbe voluto ricevere. All'assessorato alla fine ne hanno contate 65, ognuno con la propria richiesta ed in calce il proprio nome e cognome. Al resto ha pensato Marieve Paparella ed il suo staff di collaboratori a trovare i regali adeguati per soddisfare le richieste dei bambini. "Oggi abbiamo aperto "La scatola dei desideri" e abbiamo trasformato i sogni in realtà - dice la vice sindaca - Sessantacinque doni tanto quanto sono state le richieste. Ho visto negli occhi di questi bambini tanta felicità - prosegue l'assessora - ma tutto questo è stato possibile anche per il grande cuore dei cittadini. ci hanno portato tantissimi regali anche persone che non vivono a Floridia. Ancora grazie per la loro straordinaria sensibilità".