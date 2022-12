Calcio di Eccellenza. Il Siracusa chiude con un "colpo" il mercato d'inverno: preso Francesco Palermo

Il Siracusa ha ingaggiato a titolo definitivo dall’Acireale il centrocampista Francesco Palermo, classe 1998. Ha vestito anche le maglie di Rotonda, Casale, Rende, Dattilo e Troina in serie D e della Sicula Leonzio in serie C. Nella scelta del calciatore ha influito anche il rapporto di amicizia personale con il presidente Salvo Montagno. La società azzurra è così riuscita a battere la concorrenza di club importanti, assicurandosi un giocatore giovane e che può dare tanto al Siracusa. Il calciatore sarà presentato martedì 27 dicembre. Si chiude così una sessione di mercato che ha visto il sodalizio aretuseo grande protagonista con l’ingaggio di elementi di qualità ed esperienza, che dovranno trascinare la squadra verso il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.