Modica, al Teatro Garibaldi appuntamenti con il Gospel e con i concerti di fine anno

Musiche solenni, melodie religiose e canti intensi al Teatro Garibaldi di Modics. Giovedì 29 dicembre alle ore 20.30 l'Orchestra di Fiati Santa Cecilia di Ispica, diretta dal maestro Marco Salvaggio, eseguirà il concerto “Gran Galà di Fine Anno. Un viaggio dal reale verso l'Utopia”, con la voce narrante di Giovanni Peligra. Un programma musicale suggestivo, capace di evocare atmosfere oniriche per un percorso tra le note che trasporterà verso dimensioni fantastiche, complici il vasto repertorio proposto, eseguito dall’orchestra che è fiore all'occhiello dell'associazione culturale musicale “Pino Rosa” di Ispica e la precisa e sensibile direzione del maestro Marco Salvaggio e la presenza dell'attore Giovanni Peligra per un racconto in musica di questo magico viaggio dal reale verso l'utopia.

Ancora atmosfera affascinante per un altro viaggio musicale che questa volta porterà il pubblico del teatro verso luoghi lontani. Venerdì 30 dicembre alle ore 21.00 con “The Brooklyn Gospel Harmonettes”, il sestetto composto da Jamia Jean Pierre, Lead, Titus Dewely, Piano, Dante Martin, Tenor, Dineisha Raguette, Alto, Eugenia Ynianobor, Soprano e Joshua Simpson - Tenor, Drums porterà a Modica la tradizione Gospel, con i caratteristici canti religiosi di origine afro-americana nati in America nel XIX sec. L'anno nuovo si aprirà come da tradizione domenica 1 gennaio alle ore 18.30 con il “Concerto di Capodanno”, con l'Orchestra Filarmonica in residence Teatro Garibaldi di Modica diretta dal maestro Mirko Caruso, e con le voci del tenore Antonino Interisano e del soprano Susanna La Fiura. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare a 0932/946991.