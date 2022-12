Mazara del Vallo, primo messaggio natalizio del vescovo Angelo Giurdanella

Per il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella quello che si celebrerà la sera del 24 e domenica sarà il primo Natale in mezzo al popolo di Dio della Chiesa mazarese. A poco più di due mesi dall’ingresso in Diocesi, il Vescovo presiederà la Veglia del Santo Natale sabato sera alle 23,30 in Cattedrale e domenica alle ore 11 presiederà il Pontificale. Proprio in questi giorni è stato diffuso nelle parrocchie della Diocesi il messaggio di Natale del Vescovo. «Questo Natale si colloca in un percorso che la nostra Chiesa, insieme alle Chiese d’Italia e del mondo, ha avviato da qualche tempo: un processo, fortemente voluto da papa Francesco, di conversione alla sinodalità, alla capacità cioè di camminare insieme nell’ascolto reciproco e nel discernimento», scrive monsignor Giurdanella. Da qui, facendo riferimento ai Cantieri di Betania avviati nel cammino sinodale, il Vescovo ribadisce nel Messaggio: «Vorrei ripensare i nostri “cantieri di Betania” alla luce del Natale, vorrei chiedervi di aprire il nostro cuore al dinamismo dell’amore che contempleremo nella liturgia del tempo di Natale, per continuare il nostro cammino sinodale con rinnovata convinzione e partecipazione, sentendoci riuniti in “maniera speciale” dallo Spirito Santo, come invoca l’antica preghiera dell’Adsumus, chiedendogli che ci “mostri Lui cosa fare e dove incamminarci”».