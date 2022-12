Siracusa, 200 letterine a Santa Lucia: aiuti ai bimbi che sono in difficoltà

Oltre 200 letterine sono arrivate all’indirizzo email "letterinasantalucia.siracusa@gmail.com" destinate alla patrona Santa Lucia. Pensieri dei bambini che hanno generato pasti per i loro coetanei.

Successo per l’iniziativa lanciata dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia insieme alla Caritas Diocesana e al Banco Alimentare intitolata “Cara Santa Lucia mi piacerebbe tanto che ...” . In un momento in cui l’emergenza alimentare sta diventando sempre più pressante, con una lettera oltre 200 bambini sono riusciti ad alleviare i bisogni di chi si trova in difficoltà. Nelle letterine alla Santa patrona i bambini hanno scritto i loro desideri. Per ogni letterina il Banco Alimentare della Sicilia ODV ha donato un pacco alimentare alla Caritas Diocesana.

"Desideriamo ringraziare di vero cuore Banco Alimentare della Sicilia ODV che ha coinvolto tantissimi bambini della nostra Diocesi i quali, attraverso le loro intenzioni e desideri espressi sotto forma di missiva destinata alla nostra Patrona, hanno contribuito attivamente a generare pacchi alimentari" ha commentato don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana. La consegna è avvenuta alla presenza dell'Arcivescovo mons. Francesco Lomanto: Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV ha consegnato i pacchi al direttore della Caritas diocesana padre Marco Tarascio che li destinerà a persone e famiglie in difficoltà presenti nel territorio, mediante i servizi di riferimento. "Un’encomiabile gesto comunitario, fatto d’amore e concretezza, che auspichiamo sarà riproposto anche il prossimo anno, in considerazione del grande successo che l’iniziativa ha riscosso" ha concluso Tarascio. "E' molto bella questa iniziativa che parte dal desiderio innocente dei più piccoli di sognare qualcosa per migliorare il mondo in cui vivono rivolgendosi a Santa Lucia. Scrivere una lettera è un modo romantico e molto natalizio per regalare un sorriso in più per una golosità a ogni bambino, anche quelli che vivono in condizioni meno fortunate" ha commentato Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV.