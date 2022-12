Rifiuti, a Floridia il servizio alla Tekra per gennaio e febbraio 2023

Sarà la Tekra a gestire i rifiuti solidi urbani a Floridia per i primi due mesi del 2023. E' stata l'azienda di Angri, in provincia di Salerno, ad aggiudicarsi la gara a Floridia per i mesi di gennaio e febbraio, senza dovere ricorrere al bando, anche perchè si tratta diun affidamento temporaneo. L'amministrazione Carianni ha inviato cinque imprese a partecipare con determinati requisiti.

Il costo della raccolta dei rifiuti solidi urbani sarà per due mesi di quasi 259 mila euro con un ribasso a base d'asta del 3,33%. La Tekra attualmente ha in affidamento il servizio dei rifiuti a Siracusa.