"Cannata (Fdi): "Assunzioni nella sanità fino al 31 dicembre del 2024"

Impegnato il Governo ad approvare un'idonea norma per la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante l'emergenza pandemica da Covid-19. La Camera dei Deputati ha approvato in aula durante la sessione di bilancio un ordine del giorno firmato dal vicepresidente della commissione Bilancio, Luca Cannata (FdI) con i colleghi Lancellotta, Ciancitto, Varchi, Trancassini e Romano. Gli enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023, di cui almeno 6 nella fase di emergenza sanitaria nazionale.

“Siamo riusciti a far approvare dall’aula e dal governo l’impegno per la stabilizzazione di medici, infermieri e tutto il personale tecnico e amministrativo che, durante la peggiore crisi sanitaria dal Dopoguerra a oggi, hanno lavorato incessantemente - dice Cananta - La sanità è fondamentale per questo Paese e per Fratelli d’Italia e per quanto riguarda la provincia di Siracusa, è stato inserito anche il punto della proroga del commissario nel decreto milleproroghe del Governo per dare a Siracusa un ospedale all’avanguardia”