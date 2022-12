Natale di lavoro per la Volley Modica: scambio di auguri ma tutti concentrati sul derby di Sicilia di Santo Stefano

Settimana di lavoro impegnativa per l'Avimecc Volley Modica, che trascorrerà un Natale in palestra per preparare nel migliore dei modi il derby di Sicilia che il giorno di Santo Stefano, vedrà i biancoazzurri di Giancarlo D'Amico di scena al “PalaCatania” ospiti della Farmitalia, capolista del girone Blu del campionato di serie A3.

Giovedì, dopo la seduta di allenamento, i ragazzi, lo staff tecnico e dirigenziale hanno augurato buone feste ai piccoli della scuola Volley e alle loro famiglie, per poi trasferirsi al Modica Boutique Hotel, dove squadra e dirigenti sono stati insieme per una apericena all'insegna del relax in buona compagnia.

Qualche ora di svago e poi tutti concentrati al difficile impegno ai piedi dell'Etna, dove il sestetto modicano inizierà la seconda parte della stagione con l'obiettivo di migliorare quanto di buono si è fatto nel girone di andata.

“Il derby – spiega la DS Manuela Cassibba – di per sé è sempre una partita stimolante. Penso che quello di lunedì totalmente diverso da quello giocato al “PalaRizza” nel girone di andata, perchè la crescita di Catania è sotto gli occhi di tutti e i risultati e la posizione in classifica che li vede campioni d'inverno lo dimostrano. Noi andremo a Catania a giocarcela a viso aperto come abbiamo sempre fatto e spero e mi aspetto una bella prestazione così come abbiamo fatto la prima giornata. Durante il girone di andata – continua – ci sono venuti a mancare dei punti che avevamo messo in preventivo in alcune partite che ci siamo complicate da soli, ma è anche vero che abbiamo raccolto punti importanti con squadre di “spessore”. Credo che in alcuni momenti ci sia mancata la giusta lucidità e la determinazione nell'andare a cercare risultati positivi, ma quest'anno il livello del campionato si è alzato e si può vincere e perdere contro chiunque. Il girone di ritorno – sottolinea Cassibba – sarà molto più difficile, perchè le squadre adesso si conoscono di più e tutte hanno più elementi per studiare i punti deboli e i punti di forza delle avversarie. Questo – conclude Manuela Cassibba – deve essere per noi uno stimolo per migliorarci partita dopo partita. Dobbiamo lavorare sodo di settimana in settimana perchè adesso ogni partita è fondamentale. Dobbiamo rimanere uniti e cercare tutti insieme le soluzioni tecniche e tattiche e se troveremo anche e soprattutto lo spirito giusto sono certa che centreremo il nostro primo obiettivo: i play off”.