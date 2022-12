Vittoria, in Piazza del Popolo "Sport sotto l'albero": una festa per associazioni, bambini e adulti

E’ andata in archivio una straordinaria edizione di “Sport sotto l’albero “, l’evento ideato e organizzato dal Consigliere Comunale con delega allo Sport, Fabio Prelati, con la Uisp Iblei. Piazza del Popolo si è trasformata in un mega impianto sportivo polivalente per le esibizioni di Volley, Basket, Calcio, Atletica leggera, Judo, Muai Thay, Mini modellismo, Danza e Tennis. Nove associazioni sportive e un centinaio fra bambini e adulti hanno dato vita ad una calda mattinata ricca di gioia, allegria e tanto divertimento. Presente anche l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada con il progetto “Dona un sorriso” , le mascotte e i dolci doni per i bambini. “Un enorme ringraziamento – dichiara il consigliere Prelati – lo devo ai dirigenti sportivi delle associazioni presenti, agli atleti, ai numerosissimi genitori per aver accolto il mio invito e quello del sindaco Aiello. Lo sport diventa protagonista della vita amministrativa della Città anche alla vigilia del Santo Natale che mi auguro sia lieto e sereno per tutti”.