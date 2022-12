Vittoria, sequestrati dalla Finanza 18.000 articoli natalizi contraffatti

Vendevano articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi: la Guardia di Finanza di Vittoria ha sequestrato migliaia di prodotti nel corso di diversi controlli svolti nell’ambito dei consueti dispositivi finalizzati al contrasto al sommerso da lavoro ed all’abusivismo commerciale, appositamente potenziato in occasione delle festività. Denunciata una persona per il reato di “frode in commercio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Vittoria hanno individuato due esercizi commerciali gestiti da cinesi dove sono stati sottoposti a sequestro, complessivamente, oltre 18.000 articoli natalizi ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute. I diversi prodotti, privi delle indicazioni previste dalle normative vigenti (come la marcatura “CE”, le informazioni recanti la provenienza e il paese di origine, le istruzioni d’uso, le relative precauzioni) e

potenzialmente pericolosi a causa della scarsa qualità e composizione dei materiali, erano pronti ad entrare nelle case degli ignari acquirenti.

Le luminarie natalizie sprovviste della prevista marcatura CE rinvenute presso uno degli esercizi commerciali sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in quanto costituenti un reale ed elevato pericolo per gli acquirenti, a causa del rischio di possibili incendi. Tutti i restanti articoli potenzialmente pericolosi rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo