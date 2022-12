Scoglitti, guardia medica chiusa? Scuderi (Fdi): il sindaco fa confusione

Guardia medica di Scoglitti chiusa? Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Vittoria Giuseppe Scuderi interviene dopo l’allarme lanciato dal primo cittadino Aiello.

“Il sindaco, in qualità di responsabile dei servizi sanitari cittadini, non sa distinguerne uno dall’altro. A proposito dell’allarme lanciato dal primo cittadino sulla ventilata chiusura, il mercoledì pomeriggio, della guardia medica di Scoglitti bisogna precisare molte cose. “Aiello – afferma Scuderi – cavalca soltanto l’onda della protesta, come ha sempre fatto da quarant’anni a questa parte. Guardia medica il mercoledì pomeriggio a Scoglitti? Ma quando mai. La guardia medica, nella frazione rivierasca, così come a Vittoria o a Ragusa, è attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 20 di sera alle 8 del giorno successivo.

In più, sempre a Scoglitti, opera con continuità anche l’ambulanza del 118 con l’infermiere a bordo. Quello di cui il sindaco parla, a sproposito, si chiama Punto di primo intervento che, in effetti, il mercoledì pomeriggio è chiuso ma che, solitamente, è operativo dalle 8 del mattino alle 20 di sera con un medico. E’ un presidio territoriale sanitario di cui Scoglitti gode in aggiunta agli altri servizi.

E se il mercoledì pomeriggio è chiuso, i cittadini che ne hanno bisogno, così come accade in tutte la città della provincia, hanno la possibilità di accedere al Pronto soccorso, in questo caso quello del Guzzardi di Vittoria, o di chiedere assistenza a un medico di famiglia. Poi, se i medici di famiglia sono pochi o ci sono altre problematiche su tale versante, allora stiamo parlando di un altro discorso.

Ed è su tale fronte che Aiello dovrebbe indirizzare la propria battaglia. Tra l’altro, ricordo al primo cittadino e a tutti che il Ppi è un servizio rivolto soprattutto ai non residenti, quindi cittadini stranieri e forestieri. Questo non significa che non si possa fare di più. Quando ci sarà la nuova direzione generale dell’Asp, una delle prime richieste che inoltrerò sarà quella del potenziamento dei servizi sanitari per Scoglitti, a cominciare dall’attivazione della medicalizzata".