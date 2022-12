Auto contro un muro a Mestre: morti due 25enni

Un'auto è finita contro un muro all'alba dopo la perdita di controllo del conducente a Mestre: due 25enni sono morti e due altri giovani sono rimasti feriti.

La vettura stava viaggiando da Venezia in direzione di Mestre quando in un tratto rettilineo, secondo le prime ricostruzioni, è improvvisamente sbandata verso destra.

A morire sono stati infatti i due ragazzi che si trovavano in quel lato dell'abitacolo. I quattro avevano trascorso la serata a una festa nei pressi del Vega, il Parco scientifico-tecnologico che si trova a Marghera. La Clio sulla quale si trovavano ha toccato con violenza la spalletta laterale della carreggiata e ha effettuato alcune carambole prima di fermarsi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Le condizioni dei due feriti non sarebbero gravi.

I soccorritori hanno estratto dalla Renault Clio uno dei passeggeri rimasto incastrato, che è stato stabilizzato ma che è morto successivamente. Deceduto sul colpo l'altro giovane morto, come accertato dal personale medico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con le prime luci dell'alba.