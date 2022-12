Furgone frigorifero in fiamme sulla Messina - Palermo: traffico in tilt

Un camion frigorifero è andato in fiamme mentre transitava nella galleriaTelegrafo, in direzione Villafranca, sulla A20 Messina-Palermo.

Il conducente del tir è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito dei fumi che si sono sprigionati dopo il rogo.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco con due autobotti e due mezzi di supporto, mentre la Polizia stradale si occupa di regolare il traffico. Chiuso, per alcune ore, il tratto autostradale in entrambe i sensi di marcia fino al completamento delle operazioni che sono ancora in corso.