Acate, "Concerto di Gala 2022" della scuola Volta: applausi ad alunni e docenti

Applausi a scena aperta per gli alunni e i docenti dell'indirizzo musicale, della scuola secondaria di I Grado “Volta” di Acate, che si sono esibiti al “Concerto di Gala 2022”, presso la tensostruttura adiacente alla palestra di via Agrigento. A fare gli onori di casa il dirigente Salvatore Panagia, presenti il parroco don Mario Cascone e gli assessori Re e D'Amanti, oltre naturalmente ai genitori dei musicisti in erba. Nel ricco repertorio eseguito, pezzi natalizi e brani di musica classica per intonare un sonoro augurio di buone feste a tutta la comunità scolastica. All'evento hanno partecipato anche ex allievi del “Volta”, per un ideale scambio di consegne. Ottimo il lavoro propedeutico svolto dai docenti Nigro, Cascone, Vitale e Militano.

Francesco Averna, responsabile della comunicazione: “Non è mancato il coinvolgimento del pubblico per “suonare”, con battito di mani a tempo, insieme agli alunni e per movimentare la serata con balli e saltelli. Tra i presenti, a testimonianza di una comunità scolastica attiva e partecipe, due mamme, due signore e cittadine acatesi: Federica Pettinato e Gianna Brullo hanno preso la parole per comunicare il gesto solidale di raccolta fondi, tramite sorteggio e ricerca di sponsor locali, per sopperire al vuoto lasciato a causa degli ignobili furti subiti dal nostro istituto nelle settimane scorse”.