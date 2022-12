Turismo, record di presenze a Cefalù: più italiani che stranieri

Record di presenze ma con più italiani e meno stranieri. E' questa la tendenza che si registra a Cefalù, tra i più affollati e principali poli turistici siciliani. Il dato si presta a una valutazione tutto sommato positiva da parte degli operatori che vedono crescere il numero complessivo dei turisti rispetto al 2019, l'anno che ha preceduto la crisi pandemica. Secondo i dati dell'ufficio turistico regionale, alla data del 30 novembre 2022 le presenze nella cittadina normanna sono state 808 mila che alla fine dell'anno potrebbero arrivare a 815 mila:circa 20 mila in più rispetto al 2019. E' cambiata però la tipologia dei turisti che scelgono Cefalù:gli italiani rappresentano il 36 per cento (erano il 22 percento) e gli stranieri scendono dal 78 al 64 per cento. C'è un crollo dei francesi, la quota da sempre più consistente. Nel 2022 ne sono arrivati quasi 45 mila in meno. Diminuiscono anche i tedeschi mentre cresce in controtendenza la componente statunitense. Cancellata infine, a causa della guerra inUcraina, la quota dei turisti russi e polacchi.Prima ancora che fossero noti i dati ufficiali, il Comune aveva pensato di estendere la promozione turistica della città al mercato estero. "Per questo - dice il sindaco Daniele Tumminello- saremo alla Bit di Milano e a quella di Berlino. Cercheremo poi di accrescere la capacità attrattiva di Cefalù tra le località turistiche del Mediterraneo". Altro punto nevralgico delle strategie di sviluppo turistico è quello del miglioramento dei collegamenti.