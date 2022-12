Coppia uccisa in Gb, raccolta fondi a Barcellona per rimpatrio della salma

La Parrocchia di San Rocco in Calderà di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) ha organizzato una raccolta di fondi per il rimpatrio dall'Inghilterra della salma di Nino Calabrò, il ragazzo assassinato assieme alla fidanzata Francesco di Dio, mercoledì a Thornaby nella contea dello Yorkshire in Inghilterra. In poco meno di due ora nella piattaforma gofundme.com sono stati donati oltre 1.300 euro. Oltre al rimpatrio del feretro, la Parrocchia si è proposta per celebrare i funerali del ragazzo. La cugina, Domenica Calbrò, nella sua pagina Fb ricorda con commozione Nino pubblicando una loro foto da bambini: "Era bello sentirti tornare e sapere che stavi bene. Londra era bella e tu eri felice. Quanti disastri e maracchelle insieme... eravamo due piccoli bambini monelli, ma dolci come in questa foto. Il dolore è troppo! É tutto un maledetto incubo! Oggi non potremmo più abbracciarci e prenderci in giro è vero... ma una cosa é sicura: ovunque tu sia sappi che qui giù in questo mondo ingiusto e credule sarà fatta giustizia. Giustizia per due giovani ragazzi a cui hanno toltola vita e distrutto famiglie. Te lo prometto...per sempre con te cuginetto mio Nino Calabrò".