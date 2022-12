Natale a Palermo: un itinerario culturale tra arte, architettura e musica

Sarà la Massimo Youth Orchestra, l’ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, ad inaugurare lunedì (26 dicembre) alle 19.30 in Cattedrale, la nuova edizione – la quattordicesima – di NATALE A PALERMO, la rassegna che i Club Service offrono a cittadini e turisti. Dieci concerti gratuiti nelle chiese, un unico cartellone - impaginato dal direttore d’orchestra Gaetano Colajanni - da Santo Stefano, all’Epifania. La giovane orchestra, formata da ragazzi tra 16 e 23 anni, diretta da Michele De Luca, affronterà un bellissimo repertorio legato al Natale: dall’ “Eine Kleine Nachtmusik” di Mozart a Morricone, Mascagni, Corelli, Saint Saens, Sant’ Alfonso De Liguori e Massimiliano Galasso, per chiudere con Leroy Anderson, “A Christmas Festival”. Solisti, i violinisti Denise De Luca e Alessio Calabrò e il violoncellista Giuseppe D’Amato insieme nel “Concerto Grosso” di Corelli.

Il secondo concerto in programma, martedì 27 dicembre porta per mano in una delle chiese più belle della città, la chiesa della Pietà alla Kalsa dove alle 19 si avrà il gradito ritorno del Wind Ensemble, a cui si unirà il soprano Margherita Santangelo.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, Volo, Fanaleartearchitettura, Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

I SITI

26 dicembre – Cattedrale di Palermo ore 19,30

27 dicembre – Chiesa della Pietà alla Kalsa, via Torremuzza ore 19

28 dicembre – Chiesa del Gesù di Casa Professa, piazza Casa Professa 21 ore 19

29 dicembre – Chiesa di Sant’Anna alla Misericordia, piazza Sant’Anna ore 19,30

30 dicembre – Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo, ore 19

2 gennaio – Chiesa di Francesco Di Paola, via Sant’Oliva 3, ore 19

3 gennaio – Chiesa di San Mattia ai Crociferi, via Torremuzza, ore 19

4 gennaio – Chiesa Santa Maria degli Angeli - La Gancia, via Alloro, ore 19

5 gennaio – Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, corso Vittorio Emanuele, ore 19,30

6 gennaio – Chiesa di San Domenico, piazza San Domenico ore 19,30