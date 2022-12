Floridia, scontro fra due auto in via Archimede ma niente feriti

Si rivela inutile ed insufficiente la piccola rotatoria di via Archimede a Floridia, la strada in uscita verso la circonvallazione per Solarino e Siracusa. Oggi pomeriggio verso le 15, si è registrato l'ennesimo tamponamento, A scontrarsi una Mercedes in uscita da Floridia con una Peugeot che proveniva dalla Circonvallazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti, nè tra i conducenti, nè fra gli occupanti delle due vetture. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso. Tempo addietro, sempre nello stesso luogo un camion andò a finire contro una casa. L'incidente di oggi si sarebbe verificato per una precedenza mancata.