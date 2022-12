Rissa con sparatoria alla discoteca Mob di Carini: altre due denunce

Per la rissa alla discoteca Mob di Carini (Pa) oltre al giovane fermato sono stati denunciate altre due persone. Un buttafuori in servizio alla discoteca è accusato di favoreggiamento, avrebbe cercato di nascondere i bossoli dei colpi sparati; un altro giovane avrebbe fatto dichiarazioni discordanti per cercare di non fare individuare il ragazzo che ha sparato. Sono diverse le posizioni al vaglio dei carabinieri su cui sono in corso indagini.