Addio a Vittorio Adorni, un un campione del ciclismo

"Ci ha lasciato Vittorio Adorni, un grande campione dello sport, un grande parmigiano e un uomo vero, dalla vita solida, intensa e generosa". Lo ha scritto il sindaco di Parma, Michele Guerra, commentando la scomparsa di Vittorio Adorni, campione di ciclismo parmigiano, morto all'età di 85 anni. Professionista dal 1961 al 1970, Adorni vinse il Giro d'Italia nel 1965 e il campionato del mondo del 1968. "L'ho visto per l'ultima volta in Municipio, quando è venuto a portarmi il libro in cui racconta la sua storia umana e sportiva, con una dedica che mi ha emozionato - ha aggiunto il primo cittadino -. Era forte e allegro come sempre. Il libro si intitola 'Il volo dell'airone' e oggi, Vittorio, ti ricordiamo proprio così".