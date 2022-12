Voleva lasciarlo e lui la uccide: femmicidio nel Trapanese

Un uomo di 63 anni, Ernesto Favara ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese.

Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione nelle primo ore del pomeriggio

Al momento non si conosce il movente dell'omicido. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri.

La vittima è Maria Amatuzzo, 29 anni, originaria della provincia di Palermo ed era mamma di quattro figli di cui due gemelli. Il fatto sarebbe avvenuto daanti casa , invia Cassiopea. Il presunto omicida, di Castelvetrano, è stato fermato dai militari dell'Arma. Rimane oscuro il movente, ma non si esclude il motivo passionale che avrebbe portato Favara al femminicidio.

L'uomo e la donna vivevano di pesca e spesso erano stati visti insieme con la Moto Ape a vendere prodotti ittici .

La comunità selinuntina è sotto shock per il tragico evento che, a poche ore dalla ricorrenza del Santo Natale, ha interrotto tragicamente la vita di una giovane che, pare, avesse provato a scappare dalla furia omicida dell'uomo che l'ha raggiunta mortalmente con un grosso coltello da cucina.

Potrebbe esserci la gelosia dietro l'omicidio di Maria Amatuzzo. Il marito della donna, Ernesto Favara, 63 anni, è stato bloccato dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, con il coltello ancora in mano. In questi minuti è in caserma, dove gli investigatori lo stanno interrogando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti La donna, originaria del palermitano e madre di quattro figli, pare che avesse deciso di porre fine al loro matrimonio. Potrebbe essere stata questa la scintilla che ha fatto scattare la furia omicida. Per lei non c'è stato nulla da fare.