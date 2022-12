Pozzallo, una folla di ragazzi per l'ultimo saluto a Matteo Guastella

L'ultimo saluto a Pozzallo al 14enne Matteo Guastella, vittima di un incidente stradale la notte di giovedì in via Australia. La cerimonia si è svolta nella chiesa Madre. Tanti palloncini bianchi hanno salutato il feretro all'uscita dalla chiesa. A salutare Matteo tutta la comunità. La famiglia del ragazzo è molto conosciuta per motivi professionali e in tanti hanno voluto esprimere il loro cordoglio ai genitori e al fratello della giovanissima vittima della strada. Lacrime e rabbia in chiesa tra i tanti amici di Matteo e dei familiari del ragazzo. Matteo viaggiava in sella a uno scooter Malaguti che si è scontrato con una Citroen C1 condotta da un 20enne. I due mezzi coinvolti nell’incidente mortale sono stati posto sotto sequestro dai carabinieri.