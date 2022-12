Il maltempo non dà tregua negli Usa: almeno 28 i morti

E' salito ad almeno 28 morti il bilancio delle vittime dell'ondata di freddo e nevicate record negli Stati Uniti dove oltre 315 mila, tra abitazioni e aziende, sono rimaste senza elettricita' la sera della vigilia di Natale. A riportare l'aggiornamento del bilancio e' l'emittente Sky News, ricordando che oltre 3 mila voli sono stati cancellati solo nella giornata di ieri e diversi aereoporti sono stati chiusi per via delle estreme condizioni meteo: in Montana, per esempio, le temperature minime sono scese fino a -39 . c Il freddo ha fatto aumentare la domanda di energia, ma allo stesso tempo ha causato anche danni ad alcune infrastrutture di trasporto del gas, imponendo cosi' a diverse societa' di forniture di chiedere ai consumatori di tenere sotto i 16,7 per riuscire a gestire la situazione.