Papa Francesco: 'Natale porti fiducia, speranza e carità"

Natale porti fiducia, speranza e carità. Papa Francesco, nell'omelia della Messa della Notte di Natale a San Pietro, ha prende spunto dalla mangiatoia di Betlemme per spiegare il senso del Natale. Gesù adagiato nella mangiatoia ci dice che a Natale ''Dio è vicino, rinasca la fiducia'', Dio è povero, per questo ''rinasca la carità'' e Dio è concreto, e ''nel suo nome facciamo rinascere un po' di speranza in chi l'ha smarrita'', ha detto il Papa.