Auto in fiamme nel Leccese: si indaga su faida familiare

Notte di fuoco a Tuglie in provincia di Lecce dove ignoti hanno dato alle fiamme 3 autovetture in via Amerigo Carluccio. I mezzi erano parcheggiati a poca distanza uno dall'altro e sono andati completamente distrutti. Sul posto polizia e vigili del fuoco. In fiamme una Fiat Panda di una donna di 67 anni, la Volvo V40 del fratello 64enne giunto nel Salento in vacanza dalla Svizzera, e la Fiat Scudo di un vicino di casa dei due, 46 anni. Dietro l'episodio, di cui e' stata accertata la natura dolorosa, potrebbero esserci dissapori di natura familiare. Le indagini sono in corso.